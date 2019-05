Kaynak: AA

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman , 2019 FIBA Dünya Kupası için herkesin çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Dünya Kupası'nda ciddi başarılar elde edeceğiz. İyi bir derece yapıp olimpiyatlara gitmek istiyoruz." dedi. Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün kadın basketbol takımını ziyaret eden Cedi Osman, belediyeye ait bir kafeteryada genç basketbolcularla sohbet etti.Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu'nda şampiyonluğa ulaşan Düzce Belediyespor'u takip ettiğini, elde ettikleri başarıların takdir edilmesi gerektiğini aktaran mili sporcu, her sporcunun ayrı bir övgüyü hak ettiğini vurguladı.Burada basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan milli basketbolcu, dar bütçelerle başarı yakalayan sporcuların desteklenmesi gerektiğini belirtti.Ziyaret amacının Düzceli basketbolcuları desteklediğini göstermek olduğunu kaydeden Cedi Osman, "En önemlisi şu mesajı vermeye geldik, biz her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu kadar başarıya rağmen hiçbir şekilde isimleri duyulmadı. Ancak her sene başarılara devam ettiler. Hem adlarını duyurmak hem de destek olmak adına geldik." diye konuştu."Dünya Kupası'nda ciddi başarılar elde edeceğiz"2019 FIBA Dünya Kupası'nın yaklaştığını ve her oyuncunun bu turnuva için heyecanlı olduğunu dile getiren Cedi Osman, sözlerini şöyle sürdürdü:"Dünya Kupası'nda ciddi başarılar elde edeceğiz. Kupayı sabırsızlıkla bekliyorum. Herkes eminim ki çok sıkı çalışıyordur. Çok önemli bir turnuva. Sonuçta iyi bir derece yapıp olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Çok zorlu bir grubumuz var. Ancak çok genç ve iyi bir takımız. Kesinlikle iyi bir derece yakalayacağımıza inanıyorum." Anadolu Efes adına bir başlangıç oldu" Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ni de değerlendiren Cedi Osman, iki Türk takımının Dörtlü Final'de mücadele etmesinin mutluluk verici olduğunu, bu maçın kazananının Türkiye olduğunu belirtti.Cedi Osman, "Maalesef finalde CSKA Moskova 'ya kaybettik. Tabii Anadolu Efes'in kazanmasını istiyordum. Ancak inanıyorum ki bu, Anadolu Efes adına bir başlangıç oldu. İlerleyen senelerde kupanın geleceğine eminim." ifadelerini kullandı.