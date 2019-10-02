Dünya kupası'nda şahika ercümen ve andrey matveenko'dan altın madalya

TSSF 'Kaş Başka' Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda, sabit ağırlık (CW) dalışlarında kadınlarda Şahika Ercümen, erkeklerde Rus Andrey Matveenko altın madalya kazandı.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından 1-5 Ekim arasında gerçekleştirilen 3. CMAS- TSSF 'Kaş Başka' Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve TSSF'nin etkinlik programında yer alan Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda ilk dalışlar bugün yapıldı.

Kadın ve erkek 19 sporcunun sabit ağırlık disiplininde (CW) yaptığı dalışlarda Türkiye'den Şahika Ercümen, 2 dakika 14 saniyede gerçekleştirdiği 66 metrelik derecesiyle bu kategoride altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda gümüş madalyayı 2 dakika 15 saniyede 45 metrelik dalışıyla Polonya'dan Emilia Biala ile 1 dakika 30 saniyede 45 metrelik derecesiyle Rusya'dan Zoya Golovnya paylaştı.

Erkeklerde altın madalyayı kazanan isim ise 3 dakika 50 saniyede gerçekleştirdiği 120 metrelik dalışıyla Rusya'dan Andreey Matveenko oldu. Kolombiya'dan Cristian Castano 2 dakikada yaptığı 75 metrelik dalışıyla gümüş, Brezilya'dan Raphael Gustavo Dalmieda Vilamiu ise 2 dakika 5 saniyede 55 metrelik derecesiyle bronz madalya aldı.

TSSF Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda sabit ağırlıkta (CW) altın madalyalar Şahika Ercümen ve Ahmet Nacar'ın oldu. Kadınlar kategorisinde Şahika Ercümen 2 dakika 15 saniyede yaptığı 66.3 metrelik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. İkinci 1 dakika 42 saniyede yaptığı 43.1 metrelik dalışıyla Yaren Türk olurken, üçüncü sırada 1 dakika 27 saniyede 41 metreye dalan Birgül Erken yer aldı.

Sabit ağırlık (CW) erkeklerde ise Ahmet Nacar 58 saniyedeki 30 metrelik dalışıyla altın madalyanın sahibi oldu. İkinci ve üçüncü sırayı alan sporcular ceza puanları düşüldükten sonra derecelerini aldı. Halis Aydoğan 55 saniyede yaptığı dalış sonrası ceza puanı düştükten sonra 10.8 metreyle ikinci oldu. Gökhan Şenses ise 1 dakika 32 saniyede yaptığı dalışta ceza puanları sonrası 3.6 metreye çekilen dalışıyla üçüncü sırayı aldı.

Dereceye giren sporculara ödülleri Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek törenle verilecek.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, organizasyonun çok güzel başladığını belirterek, "Şampiyonaların ilk gününde Dünya Kupası'nda ve Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları yürekten kutluyorum. Dalışlar 3 gün daha devam edecek. Kaş'tan yeni dünya rekorlarının çıkacağını umuyoruz" dedi.



Kaynak: DHA