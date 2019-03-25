Dünya Latin Dansları Şampiyonu Emek ve Büşra'dan Dans Şov

Kaynak: İHA

Dünya Latin Dansları Şampiyonu Emek ve Büşra Yeter çifti, Van'da dans şovu yaptı.Ercan Kaya Dans Akademisi tarafından düzenlenen gecede, Dünya Latin Dansları Kupasında derece elde eden Emek ve Büşra Yeter çifti, şov yaptı.Latin Dansları Eğitmeni Ercan Kaya tarafından bir Kulüp Arena'da organize edilen partide, ilk olarak hiphop gösterisi sunuldu. Daha sonra sahneye çıkan Emek ve Büşra çifti, Vanlı dans severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Dans şovlarının ardından açıklamada bulunan Emek ve Büşra çifti, "Van'da olmaktan çok mutluyuz. Sizler de Ercan Kaya gibi bir hocaya sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Çünkü buraya sayısız şampiyonları getirdi. Bu anlamda Ercan Kaya Dans Akademi'ye çok teşekkür ediyoruz" dediler.Akademi sahibi Ercan Kaya ise yaptığı kısa konuşmasında, "Daha önce yaptığımız etkinliklerden farklı bir etkinlik yaptık. Dünya salsa şampiyonasında derece elde eden 2018-2019 Türkiye şampiyonlarını getirdik. Daha önce de dünya üçüncüsünü, dünya dördüncüsünü, dünya altıncısını ve federasyon başkan yardımcısını getirmiştik. Artık ilimize dünyanın en iyisini getirdik. Ercan Kaya Dans Akademi olarak ilimizde bu tür etkinlikleri bundan sonra da sürdüreceğiz. Ben bu anlamda bizlere destek sunan Kulüp Arena'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Program plaket takdimi ile sona erdi. - VAN