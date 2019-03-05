Dünya Liderini Malatya'da Coşkuyla Ağırlayacağız

Türkiye'nin geleceğine ömrünü vakfeden, İslam Coğrafyasının yegâne umudu, büyük liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, kayısı diyarı Malatya'mıza teşrif edeceklerdir. Daha önce ilimizi ziyaretlerinde olduğu gibi Cumhurun Başkanını coşkusuyla, sevgiyle, heyecanla, aşkla karşılayan değerli hemşerilerimiz yine Malatya'ya yakışır bir şekilde ağırlayacaktır.

Dünyanın beşten büyük olduğunu daha güçlü haykırmak için, yürekleri birlikte atan bütün Malatyalılar olarak; Başta coğrafyamız olmak üzere dünyanın her köşesinde mazlumlara kucak açan, gönüllere dokunan ve gönüller almayı şiar edinen dünya liderimizi meydanlarda da yalnız bırakmayacağız.

Ülkemizin yerelden ulusala şahlanışının mimarı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemizi milletimizle beraber daha ötelere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Güven ve istikrarın sembolü olan AK Parti sayesinde geleceğe daha emin adımlarla yürürken, yeryüzü coğrafyasında mazluma umut, dosta güven ve düşmana korku salmak için hemşerilerim büyükşehir belediyesi yanındaki meydanı 'Gönüller bir Malatya'm tek yürek' diyerek miting alanını dolduracaktır.

Memleket Emektir diyerek, ekonomi sağlık, ulaşım eğitim ve teknoloji alanlarında reform niteliğinde yaptığınız yatırımlarla Türkiye'mizi bir dünya markası yapma gayretinizi sürdürmek için 'Gönüller bir Malatya'm tek yürek' diyerek miting alanını dolduracaktır.

Polat: En büyük desteği Malatya'nın vereceğine inanıyorum

Çalışmaktan yılmayacağımızı, millete hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğimizi, farklılıklarımızdan güç alarak yükselen bir Malatya ruhunu hep birlikte inşa edeceğimizi ve atacağınız her adımda Malatyalılar olarak kararlı bir şekilde yanında durarak meydanı dolduracak yüz binlerin dua ve desteği kararlılığımızı bir kez daha perçinleyecektir.

Güçlü Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada en büyük desteği Malatya'nın vereceğine inanıyorum. 06 Mart Çarşamba günü saat 14.30'da bütün Malatyalıları Büyükşehir Belediyesi arkasında gerçekleştirilecek olan mitinge bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler