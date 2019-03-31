Dünya Liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik

Dünya liderleri, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla kutladı. Azerbaycan <a class='keyword' href='/cumhurbaskani/' title='Cumhurbaşkanı'>Cumhurbaşkanı</a> İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Ayrıca MHP Genel Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/devlet-bahceli/' title='Devlet Bahçeli'>Devlet Bahçeli</a> ile eski başbakanlardan <a class='keyword' href='/mesut-yilmaz/' title='Mesut Yılmaz'>Mesut Yılmaz</a> ve <a class='keyword' href='/tansu-ciller/' title='Tansu Çiller'>Tansu Çiller</a> de <a class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>'a seçim zaferi nedeniyle tebriklerini iletti.<br><br>(İlker Turak/İHA)