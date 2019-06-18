Dünya Lpg Birliği (wlpga) bölgesel zirvesi başlıyor!

BRC LPG Sistemleri, Dünya LPG Birliği (WLPGA) Bölgesel Zirvesi'nin marka sponsoru oldu…

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun desteğiyle hayat bulan Dünya LPG Birliği (WLPGA) Bölgesel Zirvesi Türkiye 2019, sektörün önde gelen oyuncularını bir araya getirmeyi planlıyor. Enerji ve LPG sektöründen ulusal ve uluslararası önemli temsilcilerin ve firmaların katılımıyla temiz enerji kaynağı LPG'nin ele alınacağı zirvenin marka sponsorluğunu dünyanın lider LPG dönüşüm kiti üreticisi BRC üstlendi. Ayrıca BRC Global Marketing Direktörü Marco Seimandi'de konuşmacı olarak yer alacağı zirvede, otogaz sektöründeki yenilikler de ele alınacak.

Dünya LPG Birliği (WLPGA) Bölgesel Zirvesi'nde sektörün önde gelen oyuncuları 19-21 Haziran tarihleri arasında İstanbul Raffles'da bir araya geliyor. Dünya LPG Birliği ve Türkiye LPG Derneği işbirliği ile Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Dünya LPG Birliği (WLPGA) Bölgesel Zirvesi'nde 3 gün boyunca düzenlenecek paneller ve toplantılar ile sektörün gelişimi masaya yatırılacak. Zirvenin LPG sektörüne önemli bir değer katacağını belirten BRC Türkiye CEO'su Kadir Örücü, "43 ülkeden yaklaşık 350 delegenin katılması beklenen zirvede, 50'si yabancı olmak üzere toplam 70 firma yer alacak.Dünya LPG Birliği ve Türkiye LPG Derneği işbirliği ile Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Dünya LPG Birliği (WLPGA) Bölgesel Zirvesi'ne marka sponsoru olmak bizim için ayrı bir onur. Ülkemiz için ve LPG sektörü için önemli gelişmelerin yaşanacağı zirve, sektöre değer katacak." dedi.

Dünya LPG Birliği (WLPGA) Bölgesel Zirvesi Türkiye 2019

Dünya LPG Birliği (WLPGA) Bölgesel Zirvesi, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun desteğiyle; işletmeler için yeni fırsatlar yaratmak için ulusal ve uluslararası şirketleri, üst düzey yetkilileri, karar vericileri ve LPG sektörünün liderlerini bir araya getiriyor. Zirve, katılımcı firmalara, delegelere ve profesyonellere eşsiz bir değer katarak sektörün tüm paydaşlarına hitap edecek.