04 Aralık 2018 Salı 13:54



04 Aralık 2018 Salı 13:54

Zonguldak'ta, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü", çeşitli etkinliklerle kutlandı.Valilik önünde düzenlenen törende, Maden Mühendisleri Odası (MMO) Zonguldak Şube üyeleri, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.MMO Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, törende yaptığı konuşmada, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, Türkiye'de yaşanan maden facialarında hayatını kaybeden tüm madencileri saygıyla andıklarını söyledi.Madenciliğin ülkelerin kalkınmasına yön veren önemli sektörlerden birisi olduğunu ifade eden Kaymakçı sözlerini şöyle sürdürdü:"Doğal kaynaklarımızın işlenmesinde işçisinden, mühendisine kadar sektör çalışanlarının ülke kalkınmasına olan katkısı çok büyüktür. Ancak bu katkıya ve çok önemli bir sektör olmasına rağmen bizim gibi ülkelerde maalesef gereken önem verilmiyor. En azından bundan sonra bu sektöre gereken önemin verilmesini, bu sektördeki iş facialarının, iş cinayetlerinin meydana gelmemesi için gereken tüm önlemlerin ilgililer tarafından alınmasını talep ederek tüm madencilerin dünya madenciler gününü kutluyorum."