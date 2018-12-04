Yenipazar
Belediye Başkanı İlhan Özden
, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Özden, mesajında, madenciliğin, dünyada en zor ve meşakkatli mesleklerden biri olduğunu belirtti.
Madencilerin, dünyanın en zor ve en anlamlı mesleğini yaptığını vurgulayan Özden, "Yeraltı kaynaklarımızı insanlığın ve ülkemizin hizmetine sunan, maden emekçilerine olan vefa borcu asla ödenemez. Bu uğurda hayatını kaybeden maden şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyor, sektörün tüm bireylerinin günlerini kutluyorum." ifadesini kullandı.
04 Aralık 2018 Salı 14:37