Zonguldak
'ta, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü
" etkinliklerle kutlanıyor.
Maden Mühendisler Odası Zonguldak Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, geleneksel olarak düzenlenen satranç turnuvasında 138 kişinin katılıyor.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Turnuva sonunda kategorilerinde dereceye giren yarışmacılara ödülleri 7 Aralık saat: 17.30'da odamızda düzenlenecek törenle verilecektir. Madencilik temalı, resim dalında yapılan yarışmaya 194 eser, şiir dalında 18 eser ve öykü dalında 17 eser katılmıştır. Oluşturulan jürinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren eserler odamızda sergilenmektedir. Dereceye girenlerin ödülleri yapılacak törenle verilecektir."
Zonguldak,Aralık,Dünya Madenciler Günü
04 Aralık 2018 Salı 15:15