Haberler » Güncel » Dünya Madenciler Günü - Haber

Dünya Madenciler Günü

Dünya Madenciler Günü etkinlikleri kapsamında Yenimahalle'de "Kardeşler Türküler Konseri" verildi.

06.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:16Dünya Madenciler Günü
Dünya Madenciler Günü etkinlikleri kapsamında 'de "Kardeşler Türküler Konseri" verildi.

Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlen konserde, madenciler için türküler seslendirildi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, konser öncesi yaptığı konuşmada, maden kazalarında hayatını kaybeden madencileri saygı ve rahmetle andığını belirtti.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel de madenciler gününü kutladı.

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Maden Mühendisleri Odası, Dünya Madenciler Günü, Yenimahalle, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:40 "Bir sene önce dolara güvenenlerin şimdiki halini sormak lazım" - Haber
12:40 Hatay teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti 4 asker yaralı - Haber
12:40 İnsansız kara aracı göreve hazır - Haber
12:40 Bakan Soylu: "Topluma verilen yanlış mesajlar suçlu profilini de değiştiriyor" - Haber
12:35 Meclis toplantısından 4 yeni araç alımı çıktı - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
11:16 Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18 ton siyanür ele geçirildi - Haber
11:12 Bakan Soylu, "Ayıp ya" deyip 112'yi asılsız arayanların sayısını açıkladı - Haber
6.12.2019 12:41:59