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Dünya Madenciler Günü'nde Soma'da etkinlikler yapıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle çeşitli sendikalar anma programları gerçekleştirdi.

04.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:23
Manisa'nın ilçesinde 4 Dünya Madenciler Günü nedeniyle çeşitli sendikalar anma programları gerçekleştirdi.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından ilçenin farklı yerlerinde ve maden işletmelerinde lokma hayırları yapıldı.
Sendikanın Soma Şube Başkan Vekili Selçuk Metin, yaptığı açıklamada, Soma Havzası'nda 15 bin maden işçisinin istihdam edildiğini kaydetti.
Soma'daki maden faciasında vefat eden 301 şehidi ve tüm maden şehitlerini andıklarını belirten Metin, "Mezarlarını ziyaret ettik. Sendikamız olarak lokma hayırları düzenledik. Camiam adına tüm maden işçilerinin gününü tebrik ediyorum. Kazasız belasız çalışmalarını temenni ediyorum." dedi.
Bağımsız Maden İş Sendikası yürüyüş düzenledi
Soma Cengiz Topel Meydanı'nda toplanan Bağımsız Maden İş Sendikası üyeleri adına açıklama yapan sözcü Başaran Aksu, sendikalarının girişimleri ile tazminat mağduru işçilerinin alacaklarının ödenmesinin yolunun açıldığını savundu.
Aksu, madencilere verilen sözlerin takipçisi olduklarını belirterek, "Dünyanın dört bir köşesindeki tüm madenci kardeşlerimize Soma'dan selam gönderiyoruz." diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından sendika üyesi maden işçileri ve aileleri, ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar atarak, ELİ Müdürlüğü binasına yürüdü.
Çolak'tan açıklama
Emekli Madenci ve Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak da gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 Aralık'ın madenciler için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Soma maden faciası bugünü bizler için daha da önemli kılıyor, anlamlı kılıyor. Biz bugünü kutlamak isterdik. 4 Aralık'ın kutlandığı, iş güvenliğinin sağlandığı, madencilerin, işçilerin ölmediği bir Dünya Madenciler Günü'nü kutlamayı dilerdik." dedi.
Dünya Madenciler Günü'nde Soma'da etkinlikler yapıldı

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Kaynak: AA


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