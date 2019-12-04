Dünya Madenciler Günü nedir? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü tarihi, sözleri

Azize Santa Barbara'nın, bir maden ocağına yerleşip oradaki madencileri koruması ve savunması bugün adının tüm dünyada duyulmasına vesile oldu. Hala sayısız maden ocağında Barbara'ya ayrılmış bir köşe vardır. Dünya Madenciler Günü önemi nedir? Dünya Madenciler Günü tarihi haberimizde…

MADENCİLER GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Dünya Madenciler Günü her yıl 4 Aralık tarihinde kutlanır. Hristiyanlıkta en çok bilinen ve azizelerden olan, madenci, jeolog, çan imalâtçı, demirci, duvarcı, marangoz, çatı kaplamacısı, elektrikçi, mimar, itfaiyeci mesleklerinin piri olarak düşünülen Aziz Barbara her yıl 4 Aralık'ta anılır.

Rivayete göre Roma İmparatorluğu zamanında, babasının gazabından kaçarak, İzmit yakınlarında madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan, çalışmakta olan madencileri koruduğuna inanılan ve bu nedenle madenciler tarafından azize kabul edilen Santa Barbara'nın 4 Aralık tarihinde bu mağaraya yerleşmesi, önce Anadolu'da daha sonra da Avrupa ve tüm dünyada "Dünya Madenciler Günü" olarak kutlanılmaktadır. Ayrıca Avrupa'nın pek çok madeninde Aziz Barbara'ya ayrılmış bir köşe ve bu köşede sergilenen bir de heykeli bulunmaktadır.

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Aşağıda ölüm var, yukarıda açlık. Aşağıdaki ölüm olasılık, yukarıdaki açlık kesin.

Çok zor şartlar altında çalışan maden emekçilerinin günü kutlu olsun.

Asıl yanan bizdik siz kömür sandınız.

Bir madencinin hayatı kadar acımasızdı hayat.

Onlar, sizler diz çöktüğünüz için büyük görünüyorlar. Ayağa kalkın.

Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, orada insanların nasıl öldüklerine bakın. (Albert Camus)

Türk evi delik deşik; yıkık dökük hânüman. (Necip Fazıl)

Dünyadaki en sağır edici ses; acı çeken bir mazlumun suskunluğudur. (Hz. Ali)

Ülkemizin yer altı kaynaklarını gün ışığı ile buluşturan, çıkardıkları cevherle yarınımızı aydınlatan madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun.

Yerin yüzlerce metre altında döktükleri alın teri ile yaşamlarını idame ettiren emekçi kardeşlerimin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyorum.