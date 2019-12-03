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Dünya Madenciler Gününde ZGC'den anlamlı sergi

4 Aralık Dünya Gazeteciler Günü nedeni ile Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti ( ZGC) madencilerin geçmiş zaman yeraltı ve yerüstü çalışma hayatları yansıtan fotoğraf sergisi açıyor.

03.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:33Dünya Madenciler Gününde ZGC'den anlamlı sergi
4 Dünya Gazeteciler Günü nedeni ile Gazeteciler Cemiyeti ( ZGC) madencilerin geçmiş zaman yeraltı ve yerüstü çalışma hayatları yansıtan fotoğraf sergisi açıyor.

Zonguldaklı gazetecilerin madencilerin çalışma fotoğrafı şeklinde yansıtılan sergide pek çok fotoğraf altyazısında konuları ile bilgi veriliyor.

Zonguldak merkezdeki ajansları, günlük, haftalık gazeteler ve muhabirlerin çalışmasını kapsayan sergide 43 fotoğraf bulunuyor.

Madencilerle ilgili bu çalışma ilk kez yapılması açısından çok önem arz ediyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu( TTK), Üzülmez Müessesi Asma bölgesi Kuyu başında 4 Aralık 2019 Çarşamba saat 07.30 ' da gece vardiyasının çıkış saati ve gündüz vardiyasının giriş saati öngörülerek, madencilerin yoğun olduğu bir saatte sergi açılışı gerçekleştirilecek.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlanırken, onlarla bir arada olmak düşüncesi ile hayata geçen bu sergi çalışmasında Zonguldak protokolü de davet edildi. - ZONGULDAK

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Günü, Zonguldak, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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