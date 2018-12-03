Dünya Masterler Ve Veteranlar Günü 4.Kez Kutlanacak

Geleneksel hale gelen kutlama programına Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin önemli ve ünlü spor adamları, yazılı ve görsel basın temsilcileri, diğer bölgelerdekimasterler federasyonlarının yetkilileri ve master liglerinde yer alan sporcularkatılacak.

Bayraklı Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikler öncesi EMF Başkanı Haldun Dokel ve Yönetim Kurulu üyeleri ve Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ı ziyaret ederek konuklar ve hazırlıklar hakkında bilgilendirdi.

EMF Başkanı Haldun Dokel her yıl düzenledikleri ve geleneksel hale getirdikleri Kuruluş Yıldönümü ve Dünya Masterler ve Veteranlar Günü etkinliklerinin 4 Aralık Salı Günü Saat 20:00 da Bayraklı Havuz Restorant'ta gerçekleşeceğini,sporla barış, dostluk, kardeşlik öğelerini birleştirenlerin bir araya geleceğini söyledi. Haldun Dokel; "2014 yılında 16 dernek ile yola çıkan EMF artık kurumsal bir yapıya kavuşmuştur. Bu yıl arkadaşlarımızdan devraldığımız yönetim bayrağını daha da yukarılara taşımak için çalışıyoruz. Bir ileri aşama olarak diğer bölgelerin federasyonlarıyla Konfederasyon oluşturma çalışmalarını sürdürüyoruz. 40 yaş üzeri insanlarımızı "Herkes İçin Futbol" felsefesiyle tekrar spora, sahalara ve hatta uluslararası platformlara yönlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ulu Önderimiz Atatürk'ün " Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" vecizesini ilke edindik. Kuruluş yıldönümümüzde de spora gönül ve emek veren dostlarla bir arada olacağız." Dedi.

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