Dünya Melek Yatırım Forumu'nda 13 startup öne çıktı

Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), Küresel Fon Bulma Sahnesi'ne çıkma fırsatı yakalayan 100 startup arasından 13'ü seçilmeye layık görüldü.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), kapsamında düzenlenen Küresel Fon Bulma Sahnesi, 42 ülkeden öne çıkan 100 startup'ı melek yatırımcılarla buluşturdu.

Dünya çapında bin 456 başvuru arasından seçilen 100 startup arasından BrioAgro (Spain), Hoptech (Turkey), Buyble (Hong Kong), Comprando (Argentina), Dunia Designs (Tanzania), Amadix (Spain), Mimoto Parking (Spain), Identyum (Croatia), Uvinion (Russia), Ooosh Sg Pte (Singapore), Reachin (Hong Kong), Plasma Innova (Costa Rica) and Myprivacy (Austria) olmak üzere toplam 13 startup seçildi.

Küresel Fon Bulma Sahnesi

WBAF, G20 Finansal Tabana Yayılma İçin Küresel Ortaklık programının ortağı olarak ekonomik gelişme sağlama hedefiyle her ölçekte işletmenin finansal kaynaklara erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yatırımcılar, startup'lar, scaleup'lar, yüksek büyüme sağlayan şirketler için uluslararası bir ortak yatırım platformu olan Küresel Fon Bulma Sahnesi, öne çıkan startup ve scaleup'ların bir kısmıyla yüksek kaliteli bir portfolyo oluşturmayı hedefliyor.

Küresel Fon Bulma Sahnesi'nde yer alan başarılı startup ve scaleup'lar, en iyi melek yatırımcılarla buluşarak yatırımlardan yararlanmanın yanı sıra bire bir mentorluk olanağından da faydalandı.

Kaynak: AA