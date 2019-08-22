Dünya 'Metro Güzeli'ni konuşuyor

Metroda etrafındakilere aldırmadan koltuğa koyduğu akıllı telefonu karşısında seksi pozlar veren bir anda fenomen oldu. Kadının görüntüsünü çeken kişi ile kadını yine sosyal medya buluşturdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinin metrosunda çok ilginç bir olay yaşandı. Genç kadın akıllı telefonunun karşısında seksi pozlar verirken diğer bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Daha sonra görüntüleri Twitter adresinden yayımlayan genç adam, metrodaki genç kadına ulaşmak istediğini söyledi. Bir dakikalık videonun viral olarak yayılmasının ardından genç kadının kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Kendisine, "Metro Güzeli" adı takılan genç kadının New York'ta yaşayan Jessica George isimli genç kadın olduğu anlaşıldı. Görüntüleri çeken ABD'li aktör Ben Yahr, genç kadının sergilediği özgüvenin hayranlık uyandırıcı olduğunu söyledi.

Genç kadın bir anda ünlü olduğunu fark edince o anlarda çektiği fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından yayımladı. Bir kullanıcı, "Ben de bu kadın kadar hayatı boş vermek istiyorum" derken bazıları da, "Bu kadın benim idolüm. Ne kadar rahat davranıyor" mesajını paylaştı.

Jessica George, "Herkesin söylediği kibar sözler karşısında çok şaşırdım ve herkese teşekkür ederim. Bu pozitifliği yayalım ve birbirimizi yükseltmeye devam edelim. İnsanlar birbirlerine Twitter'da nazik davrandıklarında hoş olmaz mı?" diye yazdı.

İkili sosyal medya sayesinde en azından bir günlüğüne ünlü oldu.

Kaynak: DailyMotion.com