Safranbolu
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, "Dünya Miras Kenti'nin Kırmızı Altını Safran" projesi kapsamında Eskişehir
'e teknik gezi düzenlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre
, gazetecilere yaptığı açıklamada, müdürlük tarafından ilçede safran üretimi yapan çiftçilerin Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 2 gün boyunca teknik bilgi aldığını söyledi.
Safranbolu'dan temin edilerek enstitü tarafında yürütülen ve ıslah çalışmaları sonucunda tescil ettirilen, "Karaaslan safran" çeşidinin özellikleri ve safran tarımı hakkında enstitünün Tıbbi Aromatik Bitkiler Birimi tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler verildiğini ifade eden Emre, şunları söyledi:
"Enstitü teknik personelleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ile safran üreticisi çiftçilerin, safran üretimindeki sorun ve problemleri karşılıklı olarak tartışılmış, safran tarımı ve ticaretinde ülkemizin daha güçlü hale gelmesi için yapılabilecek çalışmalar değerlendirilmiş ve iki kurum arasında işbirliğinin arttırılması gerektiği değerlendirilmiştir."
Mehmet Emre,Safranbolu,Eskişehir
22 Kasım 2018 Perşembe 16:36