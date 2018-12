Dünya Miras Kenti Safranbolu'nun Unesco'daki 24. Yılı Etkinliği

Kaynak: İHA

Dünya Miras Kenti Safranbolu 'nun UNESCO'ya dahil oluşunun 24. yıl dönümü etkinliği KBÜ Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi'nde gerçekleştirildi.KBÜ Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi'nde gerçekleştirilen programa Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdür Vekili Osman Gül , Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin , iş adamları, kurum ve daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Dünya Miras Kenti Safranbolu'nun geçmişten günümüze koruma süreciyle ilgili sunum yapıldı.Safranboluyu korumak ve geleceğe taşımak için yapılan çalışmaların tek başına yapılacak işler olmadığını vurgulayan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, "Safranbolu'yu korumak ve geleceğe taşımak için yapılan çalışmaları izledik. Bizler ister yerel yönetici ister genel idareci olalım, bu değerlerin şerefini, onurunu ve bilincini taşımamız gerekiyor. Vatandaşlarımız her yaşında bilinçli bir şekilde bu kültürel mirası, doğal mirası, sokaklarıyla, çesmeleriyle her zaman korumuş ve bizlere aktarmıştır. Bize düşen görevde bunları daha da iyi hale getirerek gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bizler bütün paydaşlarımızla her kurumun her sivil toplum kuruluşunun desteğini alıyoruz. Bize destek veren bütün paydaşlarımıza, Safranbolu halkına teşekkür ediyorum. Çalışmalar artarak devam edecek. Devletimiz Safranbolu'ya büyük destek veriyor. Devlet büyüklerimizin hepsine de verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca milyonları ağırlayan, büyük misafirperverlik gösteren Safranbolu'ya da teşekkür ediyorum. Safranbolu Dünyada örnek olmaya devam edecektir. İnşallah gelecek nesiller sadece bugünkü haliyle değil daha korunmuş halini görecektir. Dünya Miras Kenti Safranbolu'muzun UNESCO'ya dahil oluşunun 24 yılını kutluyorum." dedi.Safranbolu'nun sokaklarıyla vatandaşları içine aldığını ve dokusunu hissettirdiğini ifade eden Karabük Valisi Fuat Gürel, "24 sene önce Safranbolu hakettiği unvana sahip oldu. Koruma aşamalarını tescil etmek adına güzel bir aşama kaydetmiştir. 3 bin yıllık tarihi barındıran bir kent, özellikle 600 yıllık Osmanlı tarihine sahiptir. Sokaklarında yaşayarak sizi içine alan, dokusunu hissettiğiniz bir şehirdir. Bu tür şehirlere denk geldik ama onların böyle korunmadığını görürsünüz. Safranbolu'nun belki avantajı Safranbolu'da yaşayan insanların şehrine önem vererek koruma düşüncesiyle planlar yapıp peyderpey bu aşamaları yerine getirmesidir. Yaşanabilir durumda bırakmak adına önemli çalışmalar görüyoruz. Dünyada 20 şehirde görüyoruz. Namı ülke dışına taşınan bir şehirden bahsediyoruz. Yöneticilerimizin yönlendirilmesi çok önemli. Asıl başarı burada yaşayan insanlarda var. Başka şehirlerde binalar yetersiz kalıyorsa hemen yanına yeni bir bina inşa edip şehrin bozulmasına neden olmuşlardır. Safranbolu bu manada bütünüyle korunan bir şehirdir. Bundan sonraki süreçte de bütüncül korunma planlarıyla geleceğe taşınacaktır. Safranbolu, saray kültürünün yaşandığı aynı zamanda bir sanayi, bir kültür şehri. Bu sanayinin, o ticari hayatın yansıması olarak derin kültüre sahip Safranbolu'dan da bu beklenirdi. Bu emaneti gelecek nesillere daha iyi korunmuş şekliyle teslim etmek gerekmektedir. Bizlerde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Dünya Miras Kenti Safranbolu'muzun UNESCO'ya dahil oluşunun 24. yıldönümü tebrik ediyorum. İnşallah bu koruma mekanizmasının üzerine bizlerde bir şeyler koymaya devam edeceğiz." dedi.Program Safranbolu Belediyesi Müzik Okulu öğrencileri solo performansları, Türkiye birincisi İMKB Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrasının verdiği eşsiz konser ve Karabük Valisi Fuat Gürel'in orkestraya hediyesini takdim etmesiyle sonlandı. - KARABÜK