"Dünya mirası" Nemrut'un yolu kar nedeniyle kapandı
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nın yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.
18.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:56
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Adıyaman 'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nın yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.
Adıyaman İl Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 206 rakımlı Nemrut Dağı'nın kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapanan yolunda iş makineleriyle çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonrası kapanan yolun tekrar açılması bekleniyor.
Bu arada özel araçlarıyla Nemrut Dağı'na çıkmak isteyen 3 kişi, kar ve tipiden dolayı mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yolda mahsur kalanları kurtardı.
Kurtarılan kişilerin fotoğraf çekmek için Nemrut Dağı'na gitmek istedikleri, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman İl Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 206 rakımlı Nemrut Dağı'nın kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapanan yolunda iş makineleriyle çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonrası kapanan yolun tekrar açılması bekleniyor.
Bu arada özel araçlarıyla Nemrut Dağı'na çıkmak isteyen 3 kişi, kar ve tipiden dolayı mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yolda mahsur kalanları kurtardı.
Kurtarılan kişilerin fotoğraf çekmek için Nemrut Dağı'na gitmek istedikleri, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Nemrut Dağı, Adıyaman, Kahta, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Güncel
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek