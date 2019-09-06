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Dünya Motokros Şampiyonası

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Afyonkarahisar'da gerçekleşen Dünya Motokros Şampiyonası'na katılan sporcular hazırlıklarını sürdürüyor.

06.09.2019 14:05
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Afyonkarahisar'da gerçekleşen Dünya Motokros Şampiyonası'na katılan sporcular hazırlıklarını sürdürüyor.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) ev sahipliğinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek şampiyona için dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yarışçılar son kontrollerini yapıyor.
Organizasyonda dünyaca ünlü üreticilerin ve markaların tanıtım çalışmaları da yer alıyor. Üç kategoride toplam 90 sporcu yarışacağı şampiyonada, Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Motokros Şampiyonası MX2 sınıfı ve Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (WMX) kategorilerinde ünlü yarışçılar, dünyanın en iyi pistinde ter dökecek.
Festival alanında da Afyonkarahisar Valiliği ile Afyonkarahisar Belediyesi ve çeşitli kurumlara ait tanıtım stantları kuruldu.
Türkiye ve farklı ülkelerden çok sayıda motokros ve adrenalin tutkunu alana giriş yapmaya başladı.
Alanda, gün boyunca voleybol, tenis, masa tenisi, badminton, geleneksel okçuluk, satranç, pickle ball, zipline, dev salıncak, basketbol turnuvası, test sürüşleri ve çeşitli spor oyunlarıyla beraber sponsor etkinlikleri düzenlenecek.
Şampiyona, saat 18.00'de açılış seremonisiyle başlayacak. Organizasyonun ilk günü Fedon konseriyle sona erecek.
Dünya Motokros Şampiyonası

Afyon, Spor

Kaynak: AA

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