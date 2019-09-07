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Dünya Motokros Şampiyonası

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayağında eleme yarışı yapıldı.

07.09.2019 19:50
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayağında eleme yarışı yapıldı.
Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda MXGP'nin eleme mücadelesinde Hollandalı sporcu Glenn Coldenhoff, 23.41.215'lik derecesiyle ilk sırayı aldı.
Mücadelede 23.42.112'lik derecesiyle Hollanda'dan Jeffrey Herlings ikinci, 23.51.700'lük derecesiyle de İsviçre'den Jeremy Seewer üçüncü oldu.
Organizasyonda yarın Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağının 1. yarışı ve final mücadelesi yapılacak.
Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX 2T) ve Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda (WMX) final, Dünya Gençler Şampiyonası'nda da 1. yarış ve final mücadelesi gerçekleştirilecek.
Dünya Motokros Şampiyonası

Afyon, Spor

Kaynak: AA

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