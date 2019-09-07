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Dünya Motokros Şampiyonası

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayak yarışlarının düzenlendiği Afyonkarahisar'da şarkıcı Aleyna Tilki, hayranlarıyla buluştu.

07.09.2019 23:46 Dünya Motokros Şampiyonası
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayak yarışlarının düzenlendiği Afyonkarahisar'da şarkıcı Aleyna Tilki, hayranlarıyla buluştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) ev sahipliğinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde, Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Şampiyonası (WMX), Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) ile Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX-2T) antrenman, sıralama turları ile eleme yarışlarının ardından şarkıcı Aleyna Tilki, motosiklet tutkunlarına konser verdi.
Aleyna Tilki'nin bazı şarkılarına izleyiciler de eşlik etti.

Yarın, ısınma turlarının ardından MXGP, WMX, MX2 ile EMX-2T'nin final yarışları ve ödül törenleri düzenlenecek.

Aleyna Tilki, Avrupa, Afyon, Spor

Kaynak: AA

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