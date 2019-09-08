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Dünya Motokros Şampiyonası

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayağında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX-2T) ile Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın (WMX) final yarışları gerçekleştirildi.

08.09.2019 13:55 Dünya Motokros Şampiyonası
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayağında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX-2T) ile Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın (WMX) final yarışları gerçekleştirildi.
Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda EMX-2T'nin final mücadelesinde Hollandalı sporcu Mike Kras, 29.43'lük derecesiyle ilk sırayı aldı. Mücadelede 29.48'lik zamanıyla Büyük Britanya'dan Brad Anderson ikinci, 29.56'lık derecesiyle de Yunanistan'dan Dimitrios Baxevanis üçüncü oldu.
WMX'te ise 24.10'luk derecesiyle Yeni Zelandalı sporcu Courtney Duncan birinci, 24.39'luk derecesiyle Danimarkalı Sara Andersen ikinci ve 24.43'lük zamanıyla Hollandalı Nancy Van de Ven üçüncü sırayı elde etti.
Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile eşi Julia Looman Sofuoğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından takdim edildi.

Büyük Britanya, Avrupa, Afyon, Spor

Kaynak: AA

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