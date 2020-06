Dünya Motokros Şampiyonası, 3. kez Türkiye'de düzenlenecek

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, bu yıl 3. kez Dünya Motokros Şampiyonası'nı Cumhurbaşkanlığı himayelerinde (MXGP of Turkey) ağırlamaya hazırlanıyor. Korona virüs salgını sonrasında normalleşmeye çalışan sporseverler ve festival tutkunları, 4-5-6 Eylül tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde buluşacak.Korona virüs salgını nedeniyle normalleşme adımları tüm dünyada hız kazanırken, uluslararası spor camiası da organizasyonlarla normalleşme sürecine girdi. Dünyanın en popüler 10 branşı arasında yer alan motokrosta dünya şampiyonlarını bir araya getiren Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Türkiye 'de bu yıl 3. kez düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ikinci kez gerçekleşecek organizasyon kapsamında; Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (Gençler-MX2), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (WMX), Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX Open) yer aldığı 4 büyük yarış yapılacak. Şampiyona ile eş zamanlı olarak düzenlenen Türkiye Motofest organizasyonu da yine 4-5-6 Eylül tarihlerinde aynı yerde festival, spor, müzik ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak.Organizasyon, dünyaca ünlü yayıncılar tarafından 186 ülkede yaklaşık 3.1 milyar potansiyel izleyiciyle buluşacak.Festivalde kamp, müzik, spor ve konserler bir aradaDünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar etabı (MXGP of Turkey) ile aynı tarihlerde gerçekleştirilen Türkiye MotoFest organizasyonu da bu yıl 3. kez 40'dan fazla büyük etkinlik, ücretsiz kamp alanları ve 4 konser ile birlikte eğlenceyi yarışseverlerle buluşturacak. Festival kapsamında 4 Eylül Cuma günü Necati ve Saykolar ile Retrobüs grupları sahne alacakken, 5 Eylül Cumartesi günü Haluk Levent ve 6 Eylül Pazar günü Mustafa Ceceli konser verecek. Festival alanında sponsorlar tarafından kurulan etkinliklerin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı federasyonların sportif faaliyetleri de katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. Çocuklar için özel etkinlik alanlarının yer alacağı festivalde, mini golf, mini ATV, motosiklet eğitimleri, tırmanma duvarı, tenis, badminton, atletizm, okçuluk eğitimleri ile su sporları ve motosiklet gösterileri gibi ücretsiz aktiviteler de festival katılımcıları ile buluşacak.30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hemen ardından düzenlenecek olan festival, korona virüs sonrasında normalleşme sürecinin toplu etkinlikleri arasında yer almasıyla da ayrı bir özellik taşıyacak.Türkiye'nin en büyük etkinlik alanıTermal yatırımlarının yanı sıra ünlü mermerlerinin ihracatıyla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan Afyonkarahisar, Motor Sporları Merkezi'nde sportif etkinliklerin yanı sıra kültürel, sanatsal ve ticari aktiviteler için de büyük imkanlar barındırıyor. Çok işlevli ve esnek yapısıyla fuar, eğlence ve farklı spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacak bir teknik altyapıya sahip olan tesis, 250 bin metrekarelik açık alan üzerine kurulu. Merkezde, 20 bin kişilik konser alanı, 10 bin araçlık otopark, su sporları aktivite havuzu, 200 adet (3 m x 3 m.) stant alanı, yeme içme alanları, 1500 adet çadırlık kamp alanı, 40 karavan alanı bulunuyor. Kamp için gelenlere duş, elektrik, internet ve sıcak su imkanı da ücretsiz sunuluyor.Motorsporları merkezli inşa edilmesine rağmen her türlü organizasyona da ev sahipliği yapabilecek şekilde projelendirilen pistte 20 dönüm asfalt alanda fuarlar, tanıtım günleri, konserler ve kültür sanat etkinlikleri için de her türlü imkan bir arada bulunuyor.Tesis; motokros, süper enduro, akrobasi ve süpermoto branşlarında dünya genelindeki tüm uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapabilecek bir özelliğe de sahip.Afyonkarahisar, 2018 yılında ilkini düzenlediği Dünya Motokros Şampiyonası'nda 'En İyi Teknik Alt Yapı' ödülünü alırken, 2019 yılında ikinci kez ev sahipliği yaptığı organizasyonda da 'En İyi Padok' ödülüne layık görüldü.Öte yandan MXGP of Turkey, 2018 yılında 144 milyon 540 bin Euro'luk bir uluslararası tanıtım değeri elde ederken, 2019 yılında ise 198 milyon 263 bin Euro'luk bir ülke tanıtımı sağlamıştı. - İSTANBUL