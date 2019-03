Dünya Motokros Şampiyonası'nın Tanıtımı Afyon'da Yapıldı

Kaynak: DHA

Ülkemizde 6-7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımı Afyonkarahisar'da yapıldı.Toplantıya Youthstream Grup Başkanvekili Guido Gicainto Becchis, Afyonkarahisar Milletvekili ve eski bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Buhranettin Çoban, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ile çok sayıda davetli katıldı.YUNUS UÇAR: "2019 ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK"Açılış konuşmasını yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar; "Afyonkarahisar'ın gönlü geniş güzel insanları olmasaydı, bu organizasyonu gerçekleştirmeyi bırakın, hayalini dahi kuramıyor olurduk. Bu hayalimizi bize yaşatan Veysel Eroğlu Bakanımız olmak üzere Sayın Valimiz Mustafa Tutulmaz ve bizi bu topraklara kıymetli Belediye Başkanımız oldu. Mütevazi ve hayallerinin peşinden koşan bir federasyonuz. Organizasyon yapma konusunda sportif performans sergileyebileceğimiz çocuklarımızın ülkemizi yurt dışında imkanları elde etmeleri noktasında nereyi daha iyi imkanlar olarak görüyorsak oraya koşan bir federasyonuz. Bu gönül işini bu topraklarda yapma imkanı bulduk. Bize bu imkanı veren önce Allah'a sonra Sayın Bakanımıza, Valimize ve tabi ki her zaman adını minnetle andığımız Burhanettin Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ülkemizdeki bütün güzelliklerin mimarı olan Cumhurbaşkanımız tıpkı bir Evliya Çelebi gibi ülke ülke gezerek anlatmaya göstermeye çalıştığı bir dönemde bizde spor penceresinden Türk sporunun gücünü, geleceğini potansiyelini bu organizasyonlarla dünyaya haykırma imkanı bulduk. Afyonkarahisar hem tarihin, kültürün, lezzetin, sağlığın hemde milli mücadelenin kazanılmış olduğu topraklar olması nedeniyle bu değerlerimizin merkezi olmuştur. Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi'nin gönül insanları, gönülden hizmet etme imkanına sahip insanlarla çalışma imkanı bulduk. Bu ekiple 2019 yılında da devam etmenin gururunu, onurunu mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemize kazandırdığımız organizasyonlar arasında sportif anlamda en değerlilerinden bir tanesi olduğuna inanıyorum. Hedefimiz her sene taş taş üzerine koyma imkanına sahip mantalitesine sahip olduğumuz için 2019 'da çok daha güzel, çok daha kitlelere ulaşan bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Umut ediyoruz ki müstakbel Belediye Başkanımız ve her zaman bizim gönülden yanımızda olan Burhanettin Çoban Başkanımızla bu sene bunu çok daha ziyadesiyle sağlayacaklardır. Bu vesileyle bize bu imkanları veren yereldeki mülki amirlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Umut ediyorum ki; ülkemizin tanıtımına, Türk sporu ve gençliğine daha çok güzel hizmetleri yürüteceğiz" dedi.EROĞLU: DÜNYAYI AFYON2DA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZGeçen yıl yapılan Dünya Motokros Şampiyonası bizim için gurur verici olduğunu belirten Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ise bu hususta Valimize, Belediye Başkanımıza, Federasyonumuza ve ekibine gönüldün teşekkür ediyorum. Burhanettin Çoban Başkanımız görev yaptığı iki dönemde büyük projelere el attı. Önce Akarçay Projesi dedi. Çok şükür birlikte el ele vererek başardık. Daha sonra Afyonkarahisar'ı spor turizminin başkenti yapalım dedik. Önce spor tesisleri daha sonra bu tür organizasyonlarla Afyon'u spor turizminin de başkenti yaptık. Öyle ki; Burhanettin Başkanımız, büyükşehir belediyelerinin dahil cesaret edemediği bir işi başardı. Burada bilhassa federasyonumuz ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız kendisine her türlü desteği verdi. Geçen yıl özellikle Dünya Motokros Şampiyonası için ilimize gelen yabancı bir temsilciye organizasyonu nasıl bulduğunu sordum. Harika diyince gerçekten gurur duydum. Çünkü her şey mükemmeldi. Bu organizasyonun ne faydası oldu. Sadece Afyon değil Türkiye kazandı. 183 ülkede yayınlandı, Türkiye tanıtıldı. Bize verilen bilgiye göre 802 milyon kişi bu yarışı seyretti. Emeği geçenleri gönülden kutluyorum. 2019 yılında da yapalım yapmayalım mı diye önce küçük bir tereddüt yaşadık. Ancak Belediye Başkan Adayımız Mehmet Zeybek bu işe çok hevesli olunca, Gençlik ve Spor Bakanımız ile Kültür ve Turizm Bakanımızı ziyaret ettik. Onlar da desteklerini ifade ettiler. İnşallah Mehmet Zeybek Başkanımız bu işi devam ettirecek. Burhanettin Çoban Başkanımız da yalnız bırakmayarak o da İl Genel Meclisi'nden gerekli desteği verecektir. Aşağı yukarı biz hedeflerimizin tamamını gerçekleştirdik. Afyon'u termal turizmin, sağlık, kongre ve spor turizminin merkezi yaptık. Şimdi de doğa-tabiat turizminin merkezi yapmak için büyük bir faaliyet içindeyiz. Akdağ muhteşem oldu. Emre gölümüz ve Frig Vadimiz var. Zafer Kent Ormanımız, 26 Ağustos Tabiat Parkımız var. Ayrıca yeni dönemde inşallah Mehmet Zeybek başkanımızın hazırlayacağı Demirçevre Köyü'nün az ilerisindeki Sahip Ata Mesire Alanı da olacak. Yani Afyonkarahisar tabiat anlamında da muhteşem hale geldi ve gelmeye devam edecek" diye konuştu.BELEDİYE BAŞKANI ÇOBAN: "YATIRIMLAR DEVAM EDECEK"Afyonkarahisar Belediye Başkanı Buhranettin Çoban: "2009 yılından bu tarafa bu şehre, bu ülkeye, hatta bazen yurt dışına dahi hizmet etmeye Elhamdülillah nail oldum. 2009 yılında yola çıkarken Afyonkarahisarıımız, termal turizminde önemli bir şehirdi, sağlık turizminde de önemli bir noktaya geliyordu. Biz buna spor turizmini de ilave edeceğiz dediğimde o günkü şartlarda kendi yakın arkadaşlarımdan dahi bu işe çekinceyle yaklaşan "İstanbul'da, İzmir'de Ankara'da, Antalya'da yok Sayın Başkan, böyle vaatte bulunuyorsun" sözlerine şahit olmuştum. Ama 2014 yılından itibaren Afyonkarahisar'ı sporda çok önemli bir şehir haline getirdik. Türkiye'de belki de bizim daha aşina olmadığımız bir çok ekstrem sporlar dünyada büyük ilgi görüyor.Araştırdık, motor sporlarında özellikle motokros dünyadaki en önemli 10 spor dalından biri. Federasyon yetkililerimizle irtibat kurduk, projeyi de pisti de beraber inşaa ettik. İlk iki yıl Türkiye Şampiyonaları yaptık. Daha sonra uluslararası bir organizasyonu yapabileceğimize karar verdik. Biz buna inandık. Her ne kadar inansak da böylesine büyük bir organizasyonda 'bir takım şeyleri eksik bırakır mıyız' endişesine kapılmadık değil... Endişeliydik. Cumartesi- Pazar yarışmalarımız var. Cuma günü pistte incelemelerde bulundum. Avrupa yetkilileriyle görüştüğümde FİM Avrupa Başkanı Wolfgang Bey'le karşılaştım. Dedim bir eksiğiniz bir problem var mıdır dedim. Bana, "Sıfır problem, harika organizasyon" dedi. O an çok rahatladım.Türkiye'de ilkini yaptık ama ilk yaptığımız yıl dünyanın en iyi pisti seçildik ve levhamızı da oraya astık. Bir ay sonra da Sayın Valimiz ve Mahmut Bey'le İtalya'daki final yarışlarına gittik. Orada Volkan Bey; "seneye siz yine en iyisi olacaksınız, daha iyisini yapmaya dünyada böyle bir aşk, şevk yok.Bu sene geçen yıl olduğu gibi Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17.'nci ayağı olan Avrupa Şampiyonası finali ve yine ilk defa Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın finali mxgb ve mx 2 Afyonkarahisar'da yapılacak. 200'den fazla sporcuya ev sahipliği yapacağız.Geçen yıl yapılan organizasyonla sadece en iyi pist seçilmedik, aynı zamanda organizasyonda yaptığımız haberleşme altyapısıyla da medya dalında da en iyi ödülü aldık. İnşallah 2019'da da Mehmet Zeybek Başkanımızla beraber yine Valimizin de desteği ile Sayın Bakanımız zaten bu işi kendi üzerine aldı. Hep takip ediyor her konuya bizzat kendisi ilgileniyor. İnşallah anlımızın akıyla Türkiye'mizi, Afyonkarahisar'ımızı tüm dünyada mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.Bu spor dalına yeterli ilgi olmadığı yönündeki eleştirileri de değinen Başkan Burhanettin Çoban; "Daha bizim ilk yılımız. Türkiye'de en az bilenen bir spor. İtalya'ya gittiğimiz şehirde final yarışları gerçekleşti 60 binden fazla seyirci vardı Ama 1960 yılından bu tarafa orada Dünya Motorkros Şampiyonası yapılıyor. Orada bu işin 60-65 yıllık bir tarihi var. İnşallah ikincisi birincisinden, üçüncüsü ikincisinden onuncusu, dokuzuncusundan çok daha ilerde olacak. İnşallah hem yurt içinden hemde yurt dışından daha da fazla katılımcı olacak.Bir hayalim daha vardı inşallah onu da Sayın Başkanımıza teslim edeceğiz. Afyon'da yine asfalt bir yarış pistini yapmak. Otomobil,motorracing, carting, dediğimiz hem otomobillerin hemde motosikletlerin yarışabildiği hemdedrag ve drif yarışlarının yapılabildiği bir pist hayalimiz vardı. Burada da en büyük problem arazi teminiydi. Elhamdülillah 610 bin metrekare, Milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu'nun tabiri ile "çarşaf gibi dümdüz" bir araziyi de Belediyemize kazandırdık. Projeyi Motosiklet Federasyonumuz yapıyor. İnşallah yeni Başkanımız Mehmet Ağabeyimiz de bu işe en güzel desteği verecektir. Bende nasip olur İl Genel Meclisi'nde seçilirsek oradan da her türlü desteği vereceğiz. Her iki pistimizle motor ve otomobil sporlarında Türkiye'de adından en çok söz ettirecek il haline geleceğiz. Bunun hayal olmadığını da ben sizlere Allah'ın yardımı ile göstereceğim. Tanıtım toplantımıza ev sahipliği yapan NG Güral Otelimize, Cenker kardeşime, otel sahiplerimiz Nafi ağabeyimize, kendisi de bir otomobil sporcusu oğlu Erkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da yaptığımız tanıtımdan daha güzel bir organizasyonu bize burada otel yetkililerimiz sağladılar. Yine bu programımız Kanal- 3 televizyonumuzdan canlı yayınlanıyor. Afyonumuzun yüz akı Kanal- 3 Televizyonumuza da özellikle Mehmet Emin Güzbey kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Bizi tüm dünyadan izleyen spor dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 2018 organizasyonunda olduğu gibi 2019 organizasyonundan da anlımızın akıyla çıkmayı nasip etsin" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Bekir Yunus Uçar'ın açıklamaları-Veysel Eroğlu'nun açıklamaları-Genel detaylar - Afyonkarahisar