Dünya mücevher sektörünün gözü İstanbul'daydı!

Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan, Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası mücevher ihtisas fuarı olan Istanbul Jewelry Show – Ekim 2019 sona erdi. 20 ülkeden 800'ün üzerinde firma ve markanın en son ürün ve hizmetlerinin sergilendiği fuarı 127 ülkeden 20.172 sektör profesyoneli ziyaret etti. ASEAN Gems & Jewellery Association Conference'a katılan 50'ye yakın ülkenin birlik başkanları ve bu ülkelerden gelen alıcılar Istanbul Jewelry Show'u ziyaret etti ve bölgenin en önemli etkinliğinde sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Fuar kapsamında düzenlenen uluslararası alım heyeti programı kapsamında 70 ülkeden 1.000'nin üzerinde alıcı da fuar kapsamında ağırlandı. Designer Market'te usta ve genç tasarımcılar 2020 modasına dair trend ürünlerini sergiledi.

Dünya mücevher sektörü alıcılarının rotasında Türkiye artık ilk sıralarda!

Dünya mücevher sektörü temsilcilerinin Istanbul Jewelry Show'a ve Türkiye'ye ilgisi her geçen yıl artıyor. Bu ilginin en somut örneği ise Ekim 2019 fuarını ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısının Ekim 2018 fuarına göre %12 oranında artış göstermesi oldu. Yine Ekim 2019 fuarı, Ekim 2018 fuarına göre; Afrika ülkelerinde %164, Kuzey Amerika ülkelerinde %41, Asya ülkelerinde %11, Ortadoğu ülkelerinde %10 ve Avrupa ülkelerinde %8 ziyaretçi artışı yakaladı.

Istanbul Jewelry Show - Ekim 2019 Fuarı kapsamında, ihracatın artırılması, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve pazar payının korunması amacıyla "Uluslararası Alım Heyeti Programı" gerçekleştirildi. Program kapsamında Avrupa, Orta Doğu, ABD, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinden 1000'nin üzerinde alıcı da fuar kapsamında ağırlandı.

Mücevher tasarımının nabzı yine Designer Market'te attı!

Istanbul Jewelry Show - Ekim 2019 Fuarı'nda her yıl organize edilen Designer Market, usta ve genç mücevher tasarımcılarını bir araya getirdi. Fuar alanında özel olarak oluşturulan Designer Market'te tasarımcılar tasarımlarını ve ürettikleri mücevherleri sergilediler.

ASEAN Gems & Jewellery Association Conference 2019 katılımcıları da Istanbul Jewelry Show'da ağırlandı!

ASEAN Bölgesindeki Kıymetli Taş ve Mücevher Birliklerinin, hem üyeler arasında hem de NON-ASEAN Ülkelerin (Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan, İsrail, İtalya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Sri Lanka, Tayvan, Türkiye), Diyalog Ortakları Ülkelerin (ABD, AB, Kanada, Rusya), Sektörel Diyalog Ortakları Ülkelerin (İsviçre, Norveç, Pakistan) ve diğer ülkelerin birlikleri ile ilişki kurması ve mevcut ilişkilerini arttırması ile ülke temsilcisi Birlikler ile koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmalarının sağlanması amacıyla organize edilen ASEAN Gems & Jewellery Association Conference'a katılan 50'ye yakın ülkenin birlik başkanları ve bu ülkelerden gelen alıcılar Istanbul Jewelry Show'u ziyaret ederek bölgenin en önemli etkinliğinde sektör temsilcileri ile bir araya geldiler.

2018 yılı, 88 Milyar USD'lık dünya mücevher ithalatında %96, 110 Milyar USD'lık dünya mücevher ihracatında ise %97 oranında toplam paya sahibi olan konferans katılımcısı ülkeler, mücevher ihracatını arttırma hedefi olan Türkiye için pazar çeşitliliği anlamında çok büyük bir fırsat sundu.

UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz: "2019 yılında 50 binin üzerinde mücevher alıcısını fuarlarımızda ağırlayarak rekor kırdık" UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, "Teknolojinin tasarımla buluşmasıyla, trend yaratan koleksiyonlar hazırlayan geniş katılımcı yelpazemiz sayesinde Istanbul Jewelry Show fuarları, dünya mücevher alıcılarının daha fazla ilgisi çekiyor. Mart 2019 fuarımızda yabancı ziyaretçi sayımız yüzde %9 artış göstermişti. Ziyaretçilerin %51'nin yurtdışından geldiği Ekim 2019 fuarımız ise %12 yabancı ziyaretçi artışı gösterdi. 2019 yılında düzenlediğimiz Mart ve Ekim fuarlarımızda 50 binin üzerinde mücevher sektörü profesyonelini ağırlamaktan dolayı da gurur duyuyoruz. Mücevher alıcılarının, tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek konumda olan Istanbul Jewelry Show'un Mart 2020'de düzenleyeceğimiz 50. fuarımızla da ülkemizin mücevher sektörü ihracatı için en uygun platformu sunmaya devam edeceğiz." dedi.