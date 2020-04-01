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DÜNYA Muhabirimiz Leyla İlhan: Nihayet karantina bitti, yurttan çıkıyoruz

Dünya Gazetesi muhabirlerinden Leyla İlhan, çocuğuyla birlikte geçirdiği 14 günlük karantina süreci tamamladı.

01.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:27
DÜNYA Muhabirimiz Leyla İlhan: Nihayet karantina bitti, yurttan çıkıyoruz
Dünya Gazetesi muhabirlerinden Leyla İlhan, çocuğuyla birlikte geçirdiği 14 günlük karantina süreci tamamladı. İlhan, sürecin bitime geldiği son iki günü kaleme aldı.
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Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››DÜNYA Muhabirimiz Leyla İlhan: Nihayet karantina bitti, yurttan çıkıyoruz - Ekonomi

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