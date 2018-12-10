Dünya Mühendislik Dekanları Konseyi'ne Türk Başkan

Mühendislik alanında akademik ve endüstri liderlerini bir araya getiren 30'dan fazla ülkeden kurumsal ve bireysel üyeleri bulunan GEDC'nin yeni yönetimi New Mexico'da yapılan Dünya Mühendislik Eğitimi Forumu'nda duyuruldu. 2015'ten beri GEDC Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Şirin Tekinay, 2022 yılına kadar GEDC Başkanı seçildi.

TÜBİTAK Başkanı, Sabancı Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal'dan sonra GEDC Başkanlığına seçilen ikinci Türk olan Şirin Tekinay, yeni görevinde Hindistan, Şili, Avusturya, Güney Afrika, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'nden mühendislik liderlerinin oluşturduğu yönetim kurulu ile birlikte çalışacak.

Son on yılını ülkemizde Açık Bilim, Açık İnovasyon, şehir mühendisliği, transdisipliner eğitim ve yapıcı hareket gibi dünya trend'lerini geliştirip yaymaya adayan Tekinay, yeni görevinde küreselleşmeye; sürdürülebilir kalkınmaya, işbirlikçi katılım ile katkıda bulunmayı hedefliyor. GEDC Tekinay'ın liderliğinde, uluslararası akademik ve endüstri işbirlikleri öne çıkarıp teknolojiye katılımı arttırma prensibi ile ilerleyecek.

Prof. Tekinay, yakın zamanda Avrupa Mühendislik Eğitimi Topluluğu'nun (SEFI) 2018-2021 ikinci dönem yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişti. 2015'ten beri her iki kuruluşun yönetim kurulunda yer alan iki kişiden biri.