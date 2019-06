Yeryüzü Doktorları Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 71 milyon insanın savaş, zulüm ve çatışmalar yüzünden yerinden edildiğini bildirdi.

Dernekten "Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, 2001'de "Dünya Mülteciler Günü" olarak kabul edilen 20 Haziran'da savaş, çatışma, zulüm, yoksulluk gibi sebeplerle göç etmek durumunda kalan insanların anıldığı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği verilerine göre dünya genelinde 71 milyona yakın insanın savaş, zulüm ve çatışmalar yüzünden yerinden edildiği bildirilen açıklamada, "Aynı rapora göre, her gün 37 bin kişi yerinden ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre de Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan, çoğunluğu 0-18 yaş aralığındaki Suriyeli sayısının 3 milyon 606 bin 737 olduğu belirtildi.

Aynı verilere göre, ülkede 170 bin Afganistanlı ve 142 bin Iraklı mülteci bulunduğu aktarılan açıklamada, dünyanın her yerinde mülteci durumunda yaşayan insanların en büyük sıkıntılarından birinin sağlık hizmetlerine erişimdeki yetersizlik ve psikolojik travmalar olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu durumu göz önüne alan Yeryüzü Doktorları'nın uzun yıllardır mülteci sağlığına yönelik projeler geliştirdiği ifade edildi.

Bu kapsamda krizin ilk günlerinden itibaren Suriyeli mültecilere yönelik birinci basamak sağlık hizmeti, psikososyal destek sağlandığı, Suriye içerisindeki hastanelerin desteklendiği, ekipman ve tıbbi malzeme katkısında bulunulduğu anlatılan açıklamada, Türkiye içerisindeki mültecilere yönelik çalışmaların da devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Bangladeş'te, Çad'da, Somali'de mültecilerin bulunduğu kamplarda da çalışmalar yürütüldüğüne değinilerek, Afganistan'da da medikal kamplar, katarakt operasyonları, gıda dağıtımı gibi çalışmaların düzenli olarak devam ettiği vurgulandı.

"Mülteciler günü, onlarla dayanışma içinde olmaya çağıran bir gün"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Psikososyal Destek Hizmetleri Koordinatörü Okan Karka, uzun yıllardır mültecilere yönelik çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, psikososyal destek çalışmaların önemine dikkati çekti.

Mülteciler gününün, insanların farkındalıklarını artırmayı, yerinden edilmiş ve korunmaya muhtaç kişilerin yaşadıkları zorlukları anlamayı ve onlarla dayanışma içinde olmayı amaçladığını vurgulayan Karka, şunları kaydetti:

"Bu gün bizler için her ne koşulda olunursa olunsun, umutların azaldığı yerlerde yardımlaşma gayretiyle olmak ve korunmaya muhtaç kişilerin yaralarına merhem olma günüdür. Biz de Yeryüzü Doktorları olarak gerek sağlık hizmetlerimizle, gerekse psikososyal destek çalışmalarımızla bunu amaçlıyoruz. Özellikle psikososyal etkinliklerimizde çocukların geleceklerine umut ile bakmalarını ve hayal etmeye devam etmelerini izliyoruz. İyiliğin ve yardımlaşmanın umutları yeşertmeye devam edeceği günlere."

Kaynak: AA