Beşiktaş
Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin resimlerinden oluşan "Göç ve Çocuk" temalı resim sergisi, İstanbul
İl Göç İdaresi'nde beğeniye sunuldu.
"20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi'nin resim atölyesinde eğitim alan ilk ve ortaokul düzeyindeki 43 çocuğun eserleri sergilendi. Etkinlikte çocuklar, canlı resim performansı da gerçekleştirdi.
İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk ve kadınların hayatına dikkati çekmek için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.
Etkinliğin barışa katkı sunmasını dileyen Batu, "Sadece insanların değil tüm canlıların göç ettiği bir coğrafyada, Anadolu'da yaşıyoruz. Bugün de çok farklı dinlerden ve kültürlerden insanlar bir arada yaşıyor. Geçmişte de yaşamıştı. Bu bize Osmanlı'dan kalmış bir mirastır. Biz bu mirasa sahip çıkmaya çalışıyoruz." dedi.
Kendisini en çok etkileyen eserlerden birisinin, mültecileri, gazete kağıdından yapılmış bir gemiyle seyahat ederken gösteren resim olduğunu aktaran Batu, "Yerinden edilmiş insanların ülkelerini güvenli hale getirmek için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Kimse gazete kağıdından yapılmış güvenli limanlara ulaşmak için bir gayret içinde olmamalı. Herkes bulunduğu yerde güvenli bir şekilde yaşaması için gayret göstermelidir." ifadelerini kullandı.
Görsel sanatlar öğretmeni Muazzez Yılmaz ise etkinliğin, öğrencilerinin mülteci ailelerin çocuklarıyla empati yapabilmelerine katkı sağladığını da belirterek, güzel bir çalışma gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.