Şanlıurfa'da 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yabancı ve Türk çocuklar, Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezince düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlenme imkanı buldu.Şanlıurfa Hipodromu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Suriyeli, Iraklı ve Türk çocukların çeşitli yarışma ve oyunlarla birbirleriyle kaynaşması amaçlandı.Etkinliğe çizgi film kahramanlarının kostümleriyle katılan toplum merkezi ekibi sunduğu gösterilerle çocukları eğlendirdi. Çocuklar, bahçıvan, kukla, el sanatları ve yüz boyama atölyelerinde vakit geçirdi.Toplum Merkezi Proje Yöneticisi Gülgez Ağbaba Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının farklı kültürlerden çocukların yaşadıkları sorunları biraz hafifletmek olduğunu söyledi.Çocukların hem eğlenmeleri hem de deneyimlerini paylaşmaları için etkinlikler düzenlediklerini anlatan Eroğlu, bazı kamu kurumlarının da katkılarıyla miniklerin yüzünü güldürmeye çalıştıklarını ifade etti.Türkmen, Afgan ve Suriyeli ailelerden Vali Erin'e ziyaretÖte yandan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Sorgun ve kentte yaşayan misafir aileleri makamında kabul etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan Türkmen, Afgan ve Suriyeli 3 ailenin katıldığı ziyarette bir konuşma yapan Erin, Suriyeli, Türkmen ve diğer İslam ülkelerinden gelenlere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirtti. Erin, konuklarını en iyi şekilde ağırlamak için eksiklikleri gidermeye gayret ettiklerini ifade etti.Türkmen, Afgan ve Suriyeli aileler de yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini aktararak, yardım ile desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Şanlıurfalılara teşekkür etti.Ailelerle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Vali Erin, Türkmen ailenin iki kızının eğitimine devam etmesi için yatılı okula kayıtlarının yapılması, ailelerin maddi taleplerinin de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile diğer yardım kuruluşlarınca temin edilmesi talimatını verdi.Erin, ziyarette aileleriyle gelen çocuklara oyuncak hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.