Dünya Mülteciler gününde Türkiye'deki mülteci durumu...

DÜNYA Mülteciler Günü'nde Türkiye , ev sahipliği yaptığı mülteci sayısı ile dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerin başında geliyor. Sadece 8 yılda Türkiye, 3 milyon 606 bin 737 Suriyeliye ev sahipliği yaptı. Ülke nüfusunun yüzde 4.40'ına denk gelen bu kişilerin 1 milyon 953 bin 126'sı erkeklerden, 1 milyon 653 bin 611'si ise kadınlardan oluşuyor.

2001 yılından beri, her yıl 20 Haziran'da kutlanan Dünya Mülteciler Günü, Dünyanın her yerinden, şiddet ve zulümden dolayı evlerinden kopartılan ve zulümden kaçan insanların anıldığı ve onurlandırıldığı bir gün. Resmi rakamlara göre Türkiye, dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerin başında geliyor. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'ye en çok mülteci, 2011 yılı başlarında Suriye'de yaşanan iç karışıklığın ardından geldi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi verilerine 2011 – 2019 yılları arasında 3 milyon 606 bin 737 Suriyeli geldi. Resmi rakamlara göre, 329 bin kişi ülkesine geri dönerken, Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı da 8 Mart 2019 tarihi itibari ile de 79 bin 894 kişi oldu.

Resmi rakamlara göre, Geçici koruma altına alınan kayıtlı Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ise ülke genelinde yüzde 4,40. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye'nin nüfusu son olarak 82 milyon 3 bin 882 olarak açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 16 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 480 bin 801 kişi oldu. Şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı geçen aya göre 12 bin 66 kişi arttı. Suriyelilerin yüzde 96,51'i şehirlerde yaşıyor. Şu an için sadece Adana, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Tekirdağ, Şanlıurfa ve Kilis illerine yeni Suriyeli kaydı alınıyor. Bu şehirler dışında kalan yerlerde ise ciddi sağlık sorunları, evlenme ve yeni doğumlarda kayıt alınabiliyor. Yeni kayıt alınan iller, Göç İdaresi tarafından periyodik olarak değiştiriliyor.

Göç İdaresinin 16 Mayıs 2019 tarihli verilerine göre en çok Suriyeli barındıran şehir 546 bin 238 kişi ile İstanbul olurken, Suriyelilerin en az olduğu şehir ise 25 kişi ile Bayburt. Bayburt'u 35 kişi ile Artvin, 60 kişi ile Tunceli takip ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kasım 2018 itibarıyla son 8 yılda Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısı 405 bin 521 olarak açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 31 Mart 2019 tarihinde yapılan açıklamaya göre Türkiye'de çalışma izni verilen Suriyeli sayısının 31 bin 185 kişi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Şubat 2019 tarihi itibarıyla en az bir ortağı Suriye uyruklu olan şirket sayısının 15 bin 159.

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