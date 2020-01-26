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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Elazığ depreminde yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Türkiye'ye başsağlığı diledi.

26.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:10Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı
Dünya Müslüman Alimler Birliği, depreminde yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve 'ye başsağlığı diledi.
Birliğin Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, yazılı açıklamada, can kayıplarının yaşandığı Elazığ'daki depremin ardından Türkiye'deki kardeşleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.
Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Türk halkı ve hükümeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dileklerini ileten Karadaği, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
Karadaği, "Türkiye'nin ve halkının her türlü kötülükten korunması" için niyazda bulundu.

Türkiye, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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