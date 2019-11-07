Dünya'nın dekorasyonu İstanbul'da buluşuyor

Züccaciye sektörünün dev buluşması İstanbul'da başlıyor. 40 bin m2 lik alanda 200 katılımcı ve 95 ülkeden 20 bin ziyaretçi hedefi ile 14-17 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi' nde düzenlenecek '3. Uluslararası Züccaciye, Ev Eşyaları, Aksesuar, Üretici& Markalar Fuarı Home Concept' için geri sayım başladı. Mutfak araç gereçlerinden ev aksesuarlarına, bahçe mobilyasından banyo tekstil ürünlerine kadar yaşam alanımıza dair her şeyin yer alacağı fuar, geniş ürün yelpazesi ile dikkatleri üzerine çekiyor.İhracatımızda önemli bir kalem olan sektör, 14-17 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi' nde düzenlenecek '3. Uluslararası Züccaciye, Ev Eşyaları, Aksesuar, Üretici& Markalar Fuarı Home Concept' ile bir araya gelecek. Mutfak eşyalarından ev dekorasyon ürünlerine, bahçe mobilyasından banyo aksesuarlarına kadar yaşam alanımıza ait 2020 yılının trendlerinin sergileneceği fuar, sektör profesyonellerinin ajandasında ilk sırada yer alıyor.

Yerli Ürünler Dünya Pazarına Sunulacak

Home Concept bir fuardan daha fazlasını deneyimlemenize imkan sağlıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen satın almacılarla birlikte gerçekleşecek ticari faaliyetler, ülke ekonomisine ve tanıtımına önemli katkılar sağlayacak. Fuar kapsamında alanında uzman konuklarla birlikte düzenlenecek söyleşi, seminer gibi etkinlikler sektörün gelişimi için önemli bir etken olacak. Uluslararası yatırımcıları ve toptancıları bir araya getiren Home Concept, üreticilerin yeni ürünlerini dünya pazarına sunması için de önemli pazar görevi görüyor