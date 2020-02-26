Dünya'nın en iyi etlerini Türkler yapıyor

Başta Türkiye olmak üzere, Arap yarım adası ve Dünya'nın bir çok ülkesinde şeflik yapan Abdullah Korkmaz, Dubai 'de açmış olduğu restorantların kısa bir süre içerisinde nasıl böylesine bir popülerliğe ulaştığını, prenslerin ve uluslararası ünlülerinin uğrak mekanı olduğuyla alakalı güzel ipuçları verdi.

2013 yılından bu yana Dubai'de Kaftan Restaurant markasıyla faal olan Korkmaz; Dubai'nin tüm dünya mutfağının bir nevi ortası olduğunu, Dünya'nın bir çok markasının ve Michelin yıldızlı şeflerin çoğunun burada yer almasının en büyük sebebi tabii ki de, maddi ve verilen hizmeti anlayacak damak tadı çok yüksek bir kitleye küçük bir alanda hitap edebilmekten geçtiğini söylemektedir. Özellikle bu bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcı veya şeflerin kesinlikle önceden gelip, belirli bir dönem çalışması gerekmektedir. Buradaki insanların zevki çok farklı, normal bir restorant kültürünü çok sevmiyorlar. Kesinlikle alevli, şatafatlı servisler, elle yenilebilen veya tahta kaşıkla yenilebilecek şekilde servis yapılması, farklı alternatifli sunum seçenekleri açılacak yeni restorantlarda olmazsa olmaz olan sadece kendinize has bir çok yemek çeşidiniz olması şart. Aksi halde, taklit veya sıradanlık maalesef bu ülkede ilerlemiyor.

Ayrıca unutulmaması gereken bir nokta var, Türk şefleri uluslararası pazarda, dünyada en iyi eti Türkler yapıyor imajını yarattı. Kaliteli etin yanı sıra hayranlık uyandıracak bir servisiniz yoksa bu ülkelerde barınabilmek çok zor. Amaç sadece bir restorant açmak değil, hayran bıraktıracak bir konsept yaratmanız çok önemli. Dükkan açmak buralarda aslında çok kolay bir hizmet. Öncesinde gelip, kendinizi burada ispatlarsanız, kesinlikle yerel bir çok kişiler sizinle bu anlamda yatırım yapmak isteyecektir.

Türk şef Abdullah Korkmaz, 2020 yılında 3 farklı ülkede, 250'ye yakın kişiyle birlikte Kaftan Restaurant'ını devam ettirerek, Türk bayrağını dalgalandıracağınıda iletti.