Dünya'nın ilk kadın temalı AVM'si Zeruj Port, 1. Yaşını Kutluyor

3 gün boyunca sürecek festival ziyaretçilere sınırsız eğlence sunarken, sürpriz hediyeler ve yüzde 70'e varan indirimlerle de keyifli bir alışveriş imkanı tanıyor.Çekiliş ile şanslı bir kişiye Jeep marka aracın hediye edileceği organizasyon 14 Haziran Cuma günü saat 16:00 'da Cem Belevi, 16 Haziran Pazar günü saat 15:00'da İdo Tatlıses konserlerine sahne olurken, 15 Haziran Cumartesi günü saat 18:00'da ise AVM'de yer alan muhafazakar moda dünyasının önde gelen markalarının defilesi gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin ilk Muhafazakar Festivalini düzenleyen ZERUJ markasının ismiyle açılan kadın girişimci öyküsü örneği Zeruj Port AVM, 1.yaşını 3 gün boyunca sürecek bir festival ile kutluyor. Ziyaretçilerine eğlence ve alışverişi bir arada sunan AVM, konserden defileye kadar birçok etkinliğe de imza atacak.

Festival, 14 Haziran Cuma günü Cem Belevi, 16 Haziran Pazar günü ise İdo Tatlıses konserleri ev sahipliği yaparken15 Haziran Cumartesi günü muhafazakar moda dünyasının önde gelen markalarının defilesi modaseverleri bekliyor.

Kaynak: Bültenler