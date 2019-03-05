Dünya'nın Kanseri Çevre Kirliliğine Çözümler İstanbul'da Masaya Yatırılıyor

Bu kapsamda İstanbul çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 28-30 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 'IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri Fuarı' sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek,atık su ve katı atık yönetimi konusunda ülkemizde yeni açılımlar sağlayacak.

Çevre kirliliği, artan nüfus artışı ve sanayileşme gibi birçok nedene bağlı olarak her geçen yıl artıyor.Artık çok sayıda şirket atık yönetimi çözümleri arayışında ve çevre teknolojileri kullanımına çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. Atık yönetimi ile ilgili en son teknolojilerin sergileneceği 'IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri Fuarı' için geri sayım başladı.

Yabancı Yatırımcılar Gözünü İstanbul'a Çevirdi

Dünyanın birçok noktasından sektör profesyoneli Türkiye'ye geliyor. 'IFAT Eurasia Çevre Teknolojileri Fuarı', T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından her sene sınırlı sayıda fuarın seçimi ile gerçekleştirilen 'Uluslararası Alım Heyeti' projesine uygun uluslararası nitelikli fuar kapsamına alındı. Organizasyon, gerçekleşecek ticari faaliyetler ile de firmaların ihracat olanaklarını artıracak. Dünya tarafından da yakından takip edilen 'IFAT Eurasia'; Brezilya'dan G. Kore'ye, Kanada'dan Hindistan'a uzanan geniş bir coğrafyadan gelecek olan uluslararası çözüm sağlayıcılarına ev sahipliği yapacak.

3. IREMCON Uluslararası Çevre Konferansı IFAT Eurasia Salonlarında Düzenlenecek

Bölgemizin en önemli atık yönetimi konferansı IFAT Eurasia salonlarında sektör ile buluşacak. Avrasya ve Orta Doğu bölgesinde çevre teknolojileri alt branşlarındaki iş birliği olanaklarını artırmayı amaçlayan IREMCON'a katılıcak olan üst düzey yetkililer bir taraftan bilgi ve tecrübelerini paylaşırken, bir taraftan da fuar katılımcıları ile görüşme fırsatı bulacaklar.

Özellikle Balkan ülkelerinden katılımın yoğun olduğu Konferans için Bakanlar düzeyinde konuşmacılar bekleniyor.

Kaynak: Bültenler