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Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası keşfedildi

Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası Antarktika'da keşfedildi.

13.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:28Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası keşfedildi
Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası Antarktika'da keşfedildi.
Irvine Üniversitesi'nden bir grup buzul bilimci, 40 yılı aşkın süredir 19 araştırma enstitüsünden alınan verilerin yanı sıra radar ve uydu görüntülerini kullanarak beyaz kıta Antarktika'nın yeni bir haritasını çıkardı.
Haritada kıtasal Dünya'nın en derin noktasının, Antarktika'nın doğusunda Denman Buzulu'nun aşağısında, deniz seviyesinin 3 bin 500 metre altında buz dolu bir kanyon olduğu tespit edildi.
"BedMachine Antarctica" adı verilen haritayla ilgili ayrıntıların, "Nature Geoscience" dergisinde yayınlanacağı belirtildi.
Bilim adamları, sadece okyanuslarda bundan daha derin vadilerin bulunduğuna dikkati çekti.
Haritada buz tabakasının altında ana kayaların biçimlerinin benzersiz biçimde detaylandırıldığı görülüyor.

California, Güncel

Kaynak: AA

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