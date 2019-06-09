Dünya Okçuluk Şampiyonası başlıyor

Dünya Okçuluk Şampiyonası yarın Hollanda
'da başlayacak. Türkiye
Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hertogenbosch kentinde 10-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda milli sporcular 2020 Tokyo
Olimpiyatları için kota mücadelesi verecek.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:
Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Aybüke Aktuna
, Gülnaz Büşranur Coşkun
Klasik yay erkekler: Mete Gazoz
, Fatih Bozlar
, Samet Ak
Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı
, İpek Tomruk
Makaralı yay erkekler: Evren
Çağıran, Süleyman Araz, Muhammed Yetim
Kaynak: AA
Türkiye
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, Spor