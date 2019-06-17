17.06.2019 16:45
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Dünya Olimpiyan Birliğinden okçular için ödül töreni

Dünya Olimpiyan Birliğinden okçular için ödül töreni

Dünya Olimpiyan Birliği, Hollanda'da düzenlenen 2019 Dünya Okçuluk Şampiyonası esnasında özel ödül töreni gerçekleştirdi.

Dünya Olimpiyan Birliği, Hollanda'da düzenlenen 2019 Dünya Okçuluk Şampiyonası esnasında özel ödül töreni gerçekleştirdi.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, 's-Hertogenbosch kentinde devam eden şampiyona sırasında gerçekleştirilen törende, tüm dünyadan olimpiyat oyunlarına katılmış okçuların hazır bulunduğu aktarıldı.
Organizasyonda, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmiş isimlerden Natalia Nasaridze, Hasan Orbay, Damla Ergin, Göktuğ Ergin, Yasemin Anagöz ve Mete Gazoz'un yer aldıkları belirtildi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile IOC Asbaşkanı ve Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener'in, olimpik seviyede mücadele etmiş isimlere Dünya Olimpiyan Birliği üyelik sertifikaları ve rozetlerini takdim ettiği dile getirildi.
Kaynak: AA
Türkiye, Hollanda, Spor

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