Dünya ölümlere ve piyasalarda daralmaya neden olan virüs salgını ile başetmeye çalışıyor
Sınırların kapatılması, etkinliklerin iptali, günlük hayat ve iş hayatını sekteye uğratan önlemlerle birlikte dünya genelinde koronavirüs nedeniyle yaşanan korku ve panik piyasalarda tarihi düşüşler yaşanmasına neden oldu..
17.03.2020 20:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:49
Sınırların kapatılması, etkinliklerin iptali, günlük hayat ve iş hayatını sekteye uğratan önlemlerle birlikte dünya genelinde koronavirüs nedeniyle yaşanan korku ve panik piyasalarda tarihi düşüşler yaşanmasına neden oluyor.
Son 30 yılın en kötü günlerini yaşayan finansal piyasalarının başında yüzde 13 değer kaybeden ABD borsası geliyor. Trilyonlarca dolarlık kayba neden olan bu durumdan sadece bir ay önce Trump yönetimi rekor yükselişler ile övünüyordu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Euronews, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Haberler
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Haberler
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Haberler
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Haberler
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Haberler
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Haberler
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu