Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası ile TOÇ-BİRSEN Mudurnu
Temsilcisi Yüksel Özcan, orman işçilerinin Dünya Ormancılık Günü'nü kutladı.
Aynı zamanda Mudurnu Orman İşletme Müdür Yardımcısı olan Özcan, Güveytepe bölgesinde devam eden ormancılık çalışmalarını denetledi.
Bölgede, çalışan orman işçileriyle işletme müdürlüğü yetkililerinin Dünya Ormancılık Günü'nü de kutlayan Özcan, burada çalışan işçilere çeşitli hediyeler verdi.
Türkiye, Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Mudurnu, Güncel
Kaynak: AA