Kaynak: AA

Niğde'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla 2 bin 500 sedir, karaçam ve servi fidanı dağıtıldı.Niğde Ömer Halisdemir Meydanında kurulan standa gelen vatandaşlar dağıtılan fidanları aldı.Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, toplumda farkındalık oluşturarak gençlere ve çocuklara ağaç ve orman sevgisini aşılamayı amaçladıklarını söyledi.Niğde'nin 62 bin 161 hektar alanla sadece yüzde 8'inin ormanla kaplı olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:"İlimiz topraklarının önemli bir kısmı çölleşme ve erozyon tehdidi altında bulunmaktadır. Toprakların korunması, tabii kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması için erozyonla ve çölleşme ile mücadele edilmesi zorunludur. Ülkemizin orman varlığı 22,3 milyon hektar olup, ülkemizin yüzde 28,6'sını oluşturmaktadır. Orman varlığı açısından fakir olan ilimiz 81 il arasında 70'inci. Ulusal Ağaçlandırma Seferberliği Eylem Planı kapsamında Niğde'de 2003-2018 yılları arasında 56 bin 238 hektar alanda ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışması yapıldı. Bu alanlara 45 milyon fidan dikildi. Dikilen fidanlar yöremiz iklimine uygun karaçam, sarıçam, sedir, ardıç türlerinin yanında yöre halkına gelir sağlayacak badem, mahlep, kuşburnu, ahlat ve alıç gibi türlerden oluşmaktadır. Biz de daha önceki yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımızı ağaç kesmeye değil, ağaç dikmeye davet ediyoruz."