Kaynak: AA

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 10 bin fidan dağıtıldı.Kent Meydanı'ndaki etkinlikte ilçe sakinlerine, 6 bini aşılı olmak üzere ceviz, selvi, sedir, fıstık çamı ve çam fidanları verildi.Etkinlikte konuşan Dursunbey Orman İşletme Müdürü Fahri Atalay, Türkiye alanının yaklaşık yüzde 27'si ormanlarla kaplıyken, Dursunbey'deki ormanlık alan miktarının toplam alanın yüzde 65'inin üzerinde olduğunu söyledi.Türkiye'de iki Orman İşletme Müdürlüğü bulunan tek ilçenin de Dursunbey olduğunu belirten Atalay, şöyle konuştu:"Ayrıca 3 milyon fidan üretim kapasitesine sahip İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı fidanlık bulunmaktadır. İlçemize bağlı 102 köyün 90'ı orman köyüdür. Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğünde 2018 yılında çok yoğun ormancılık faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Tüm çalışmalarda yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşmeler olmuştur. Son 10 yılın ortalamalarının üzerine çıkılmıştır. Orman köylüsü ve kooperatiflere iş imkanları oluşturulmuş, 54 bin metreküp emval üretilmiş, ihale ile satılmıştır."Atalay, karaçamın Türkiye ve dünya üzerindeki en iyi yetişme yerlerinin başında Dursunbey geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"En kaliteli ve özellikli odun üretimi Dursunbey'de yapılmaktadır. 2018 yılı genelinde Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü çalışma alanında ağaçlandırma ve rehabilite çalışmaları kapsamında yaklaşık 50 bin tüplü, 350 bin çıplak köklü olmak üzere 400 bin fidan dikilmiştir. Ayrıca bunun yanı sıra ekonomik olarak orman köylüsüne gelir sağlamak için başta fıstıkçamı olmak üzere uygun yerlere ceviz ve badem dikimi yapılmıştır. 2 bin hektar bozuk ormanda iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Orman yangınlarına daha erken ve etkin müdahale edebilmek için ihtiyaç olan yerlere helikopterlerinde su alabileceği 500-2 bin tonluk su çukurları bulunmaktadır."Etkinliğe, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey Orman İşletme Müdürü Fahri Atalay ve Merkez İşletme Şefi Muhammed Solmaz ve vatandaşlar katıldı.