Bayburt
'ta "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Sağlık, Milli Eğitim ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince organize edilen yürüyüş, otizmli çocuklar ve ailelerinin katılımıyla Cumhuriyet Caddesi
'nde gerçekleştirildi.
Otizm farkındalığını artırmak için yapılan yürüyüşe Sağlık Müdürü İlker Hancı, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hayrettin Haluk Akkoyunlu da katıldı.
Cumhuriyet Caddesi, Bayburt, Güncel
Kaynak: AA