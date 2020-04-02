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Dünya Otizm Farkındalık Günü

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu üyesi ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle mesaj yayımlandı.

02.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:00
Dünya Otizm Farkındalık Günü
TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu üyesi ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle mesaj yayımlandı.
İlhan, mesajında, otizmin sebepleri ve tam tedavisi konusunda henüz net bir şey bulunmamakla birlikte erken teşhisin önem taşıdığını belirtti.
Erken tanının hemen ardından başlayan ve adım adım ilerleyen eğitim sürecinin, sosyal gelişimde geri olan ve öğrenme güçlüğü çeken otizmli bireylerin sağlıklı gelişim göstermelerinde büyük bir etken oluşturduğunu vurgulayan İlhan, şunları kaydetti:
"Parlamentodaki çalışmalar ve komisyon üyeleriyle birlikte yaptığımız detaylı saha araştırmalarının ardından, otizmli bireylerin olduğu ailelerle görüşmeler yaptık. Söz konusu bireylerin iyileşmeleri için ciddi bir özel eğitim almaları gerekiyor. Ekonomik problemlerle karşı karşıya kalan aileler devlet tarafından desteklenmeli. Özel eğitim merkezlerinin her şehirde bulunmamasından kaynaklı sıkıntı yaşayanlar da var, onlara uygun eğitim veren kuruluşların açılması ve geliştirilmesi de gereklidir. Araştırma, inceleme ve değerlendirmelerin ardından, özel durumdaki çocuğa sahip olan tüm ebeveynlere iş hayatlarında engel oranına bakılmaksızın emeklilik için yıpranma verilmesi hususunun da büyük bir önem arz ettiğini gördük."
Bu tarz özel bireylerin topluma kazandırılmasının önemli olduğunu da anımsatan İlhan, bu durumun ekonomik, sosyal ya da fiziksel açıdan devlet ve insanlarca desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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