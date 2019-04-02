Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinlikleri

Çorum
, Kastamonu
ve Sinop
'ta "Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle yürüyüş gerçekleştirildi.
Çorum 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı
'nda toplanan vatandaşlara, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Türk bayrağı ile otizmin simgesel rengi olan mavi renkte balon dağıtıldı.
"Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" yazılı pankartlarla harekete geçen vatandaşlar, İnönü Caddesi'nden kentteki bir AVM'ye kadar yürüdü.
Yürüyüşün ardından otizmli çocuklara yönelik düzenlenen kurslarda üretilen el işlemesi ürünlerden oluşan serginin açılışı yapıldı.
Etkinlikte ayrıca otizmli çocukların, taleplerini içeren notlar bırakmaları için dilek ağacı oluşturuldu.
Etkinliğe Vali Yardımcısı Vekili Oğuzhan Ocak, Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Levent Tuzcu ile otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.
Kastamonu, Sinop, Çorum, Güncel
Kaynak: AA