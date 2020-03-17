Dünya otomotiv devi Ford koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara veriyor
ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, koronavirüs ile mücadele kapsamda getirilen kısıtlamalar nedeniyle Avrupa'da fabrikalarında üretime 19 Mart'tan itibaren ara vereceğini bildirdi.
17.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:34
Ford , koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa 'daki fabrikalarında üretime ara verecek.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli dev otomotiv üreticisi Ford, koronavirüs ile mücadele kapsamda getirilen kısıtlamalar nedeniyle Avrupa'da fabrikalarında üretime 19 Mart'tan itibaren ara vereceğini bildirdi.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli dev otomotiv üreticisi Ford, koronavirüs ile mücadele kapsamda getirilen kısıtlamalar nedeniyle Avrupa'da fabrikalarında üretime 19 Mart'tan itibaren ara vereceğini bildirdi.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ford, Dünya
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