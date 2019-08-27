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Dünya Para Atletizm Grand Prix

Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde 9. ve son ayak müsabakaları, yarın Fransa'da başlayacak.

27.08.2019 12:58 Dünya Para Atletizm Grand Prix
Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde 9. ve son ayak müsabakaları, yarın Fransa'da başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'teki Charlety Stadı'nda gerçekleştirilecek Dünya Para Atletizm Grand Prix 9. ve son ayak müsabakalarında Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek.

Yarışlarda mücadele edecek milli atletler şunlar:

Enes Şahin, Mahir Ateş, Gökhan Akın, Hamza Doğan, Esra Genç, Zübeyde Süpürgeci, Hamide Doğangün, Zeynep Acet, Dilba Tanrıkulu, Rabia Cirit, Kerim Elyaz, Nurullah Kart, Abdullah Ilgaz, Tarık Taha Buyrukoğlu.
Organizasyon, 30 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Atletizm, Türkiye, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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