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Dünya Para Atletizm Şampiyonası

Milli sporcu Hamide Doğangün, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda T53 kategorisi kadınlar 100 metrede finale çıktı.

08.11.2019 00:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 00:08 Dünya Para Atletizm Şampiyonası
Milli sporcu Hamide Doğangün, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda T53 kategorisi kadınlar 100 metrede finale çıktı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde T53 kategorisi kadınlar 100 metre elemelerinde piste çıkan Hamide Doğangün, 16.80'lik derecesiyle serisinde üçüncü, genel klasmanda ise dördüncü oldu ve adını finale yazdırdı.
Milli atletin altın madalya için koşacağı final yarışı, TSİ 18.54'te başlayacak.

Birleşik Arap Emirlikleri, Spor

Kaynak: AA

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